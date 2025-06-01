Жители Днепродзержинска спасли мужчину, задержанного сотрудниками ТЦК

Очевидцы сняли на видео, как сотрудники ТЦК задержали молодого человека и попытались силой посадить его в служебный автомобиль. В этот момент к месту происшествия подъехал местный житель на автомобиле Daewoo, который не остался в стороне и попытался остановить насильственные действия. Позже к нему присоединилась другие граждане, и вместе им удалось освободить мужчину.