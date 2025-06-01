Жители Днепродзержинска спасли мужчину, задержанного сотрудниками ТЦК

Жители города Днепродзержинска (переименован Украиной в Каменское) в Днепропетровской области спасли мужчину, задержанного сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), пытавшихся затолкать его в микроавтобус. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Очевидцы сняли на видео, как сотрудники ТЦК задержали молодого человека и попытались силой посадить его в служебный автомобиль. В этот момент к месту происшествия подъехал местный житель на автомобиле Daewoo, который не остался в стороне и попытался остановить насильственные действия. Позже к нему присоединилась другие граждане, и вместе им удалось освободить мужчину.
Как рассказал Лебедев со ссылкой на очевидца, инцидент произошёл в районе Черемушки — известном тем, что именно там особенно активно проводятся мобилизационные мероприятия. Спасённый парень сумел скрыться, воспользовавшись маршруткой. Местные жители отмечают, что водитель автомобиля Daewoo буквально спас ему жизнь.
Лебедев также рассказал, что в украинских городах всё чаще фиксируются случаи сопротивления гражданам со стороны населения при попытках незаконного задержания сотрудниками ТЦК.
Лебедев показал видео, на котором мужчину тащат три человека в военной форме и заталкивают в микроавтобус, после чего местные жители блокируют машину ТЦК и вступают с ними в драку.
Ранее сообщалось, что с 1 июня на Украине начнут мобилизацию внутренних переселенцев, которым исполнилось 25 лет.