Военная прокуратура начала проверки на атакованных объектах Минобороны РФ

Военные прокуроры проводят проверки на объектах министерства обороны РФ, которые подверглись атакам украинских дронов в пяти регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.
«Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с атакой на военные объекты», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что в связи с осуществленной 1 июня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Минобороны РФ сообщило, что атаки киевского режима на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены.
Кроме того, стало известно, что некоторые из участников терактов, устроенных киевским режимом в отношении военных объектов на территории России, были задержаны.
Также в военном ведомстве отметили, что в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.