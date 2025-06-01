Военная прокуратура начала проверки на атакованных объектах Минобороны РФ

Также в военном ведомстве отметили, что в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.