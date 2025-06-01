ЦСКА в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу

В суперфинале Кубка России по футболу Московский футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти в воскресенье, 1 июня, обыграл «Ростов» и в девятый раз стал обладателем трофея.
Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники», на котором находились 57 176 болельщиков. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 4:3.
Московскому клубу удалось получить Кубок России в девятый раз в истории и повторить рекорд турнира, который до этого принадлежал только столичном «Локомотиву».
24 мая во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги клуб «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:0 и впервые в истории стал чемпионом России по футболу. Голы забили Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.
Ранее жителей и гостей столицы предупредили о возможных ситуативных ограничениях входа и выхода на станциях метро, которые находятся вблизи стадиона «Лужники», в связи с суперфиналом Кубка России по футболу.