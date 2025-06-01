«Ростов» уступил ЦСКА в Суперфинале Кубка России после серии пенальти

Матч «Ростов» — ЦСКА в Суперфинале Кубка России завершился победой «красно-синих». Решающая игра только что завершилась на московском стадионе «Лужники». Обладателя Кубка определила серия пенальти.
В первом тайме футболисты ЦСКА навязали свою игру, и уже на девятой минуте Иван Обляков забил в ворота Рустама Ятимова. Но у главного арбитра матча Кирилла Левникова возникли сомнения, и четыре минуты он с судьями VAR пересматривал видеоповторы на мониторе, пока не заметил офсайд. Оказалось, что Мойзес блокировал Комличенко. Поэтому гол москвичей был отменен.
После этого окрыленные «желто-синие» стали диктовать свои условия — в отдельные моменты первого тайма процент владения мячом у «комбайнов» превысил 70%.
Во втором тайме ростовчане продолжили «вязать» по рукам и ногам москвичей. Хорен Байрамян мог создать голевой момент, но атака захлебнулась, потом чуть было не забили футболисты ЦСКА. Основное время завершилось с ничьей на табло — 0:0.
Судьбу Кубка решила серия пенальти. Первым от ростовчан бил Байрамян — мимо. А Пьянич в ворота Ятимова попал. Затем Комличенко обошел мастеровитого Акинфеева — 1:1. Дивеев атаковал ворота с ростовчанином в створе безрезультатно, Сутормин также не смог забить. После Обляков с левой забил под правую девятку, а Сако опередил Акинфеева. Далее Кисляк обманул Ятимова — тоже попал, затем Осипенко мощно угодил в левую девятку. Счет сравнялся, а у ЦСКА в запасе оставалась последняя попытка. И гол Гайича решил исход матча — победили со счетом 0:1 на «Лужниках», которые в этом матче были номинально признаны домашней ареной «Ростова».
Таким образом, Кубок России в девятый раз забирает ЦСКА, а «Ростов» завоевал «серебро».
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В матче «Ростов» — ЦСКА Суперфинал Кубка России забит и отменен первый гол.