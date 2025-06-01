«Ростов» уступил ЦСКА в Суперфинале Кубка России после серии пенальти

Судьбу Кубка решила серия пенальти. Первым от ростовчан бил Байрамян — мимо. А Пьянич в ворота Ятимова попал. Затем Комличенко обошел мастеровитого Акинфеева — 1:1. Дивеев атаковал ворота с ростовчанином в створе безрезультатно, Сутормин также не смог забить. После Обляков с левой забил под правую девятку, а Сако опередил Акинфеева. Далее Кисляк обманул Ятимова — тоже попал, затем Осипенко мощно угодил в левую девятку. Счет сравнялся, а у ЦСКА в запасе оставалась последняя попытка. И гол Гайича решил исход матча — победили со счетом 0:1 на «Лужниках», которые в этом матче были номинально признаны домашней ареной «Ростова».