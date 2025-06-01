ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России по футболу

Победителя установили после серии пенальти.
Московский клуб ЦСКА в девятый раз победил в Кубке России по футболу. В финале он обыграл «Ростов». Победитель установился после серии пенальти.
«Футболисты ЦСКА стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв в решающем матче “Ростов”», — сообщил Sport24. Суперфинал на стадионе смотрели более 57 тысяч зрителей.
Ранее ЦСКА стал первым финалистом Кубка России по футболу в 2025 году, обыграв в двухматчевом противостоянии петербургский «Зенит». Тогда победитель также определился после серии пенальти.