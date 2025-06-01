Мошенники перекочевали в автосервисы и службы такси

Друга «заботливая» схема сегодняшнего дня нацелена на автолюбителей и автомехаников — одним звонят от имени автосервиса, другим от имени клиента. Причина появления нового «развода» — аферистам удалось получить доступ к клиентским базам СТО — станций техобслуживания. Начинается надувательская схема со звонка в автомастерскую от имени владельца машины: так злоумышленники узнают подробности неисправностей, с которыми автолюбитель обращался к мастерам, точную сумму заказа и прочие детали. После чего связываются с реальным клиентом и от имени мастерской сообщают, что для полноценного ремонта его авто пришлось заказать дополнительные запчасти, после чего выставляют счёт. Разумеется, свой, также, как и в случае с таки, единовременно обманывая и заказчика, и представителя услуг. Суммы, перечисленные таким образом на счет мошенников, доходят до полумиллиона рублей. Эксперты отмечают, что отличие «СТО-схемы» — индивидуальный подход и точная информация — марка машины, нюансы ремонта, пожелания заказчика. Больше всего подобных случаев на сегодня в столице, по ряду из них уже возбуждены уголовные дела. Из майских удач преступников: похищение покрышек и дисков стоимостью 510 тыс. рублей, их у хозяина забрал «курьер», прибывший после звонка от лица автосервиса. Другой потерпевший перевёл 99 тыс. руб, думая, что расплачивается с автосервисом, и лишь приехав за авто, узнал, что оно всё ещё в ремонте, а он перечислил средства неизвестно кому. В других случаях граждане, уверенные, что оплачивают выполненные работы и купленные станцией ТО запчасти для их машины, переводили злоумышленникам суммы от 30 до 80 тыс. руб. И лишь приехав за отремонтированным железным конем в автосервис лично, понимали, что их надули. По мнению правоохранителей, активизация «СТО-мошенников» связана с подорожанием услуг автомастерских (на 25−30% за последний год).