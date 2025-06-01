Мошенники перекочевали в автосервисы и службы такси

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в июне 2025 года начнут действовать законы о борьбе с кибермошенничеством. Пора бы, а то мошенники чуть ли не ежедневно изобретают новые схемы и наращивают умения. К предупреждениям официальных органов россияне в соцсетях добавляют свой горький опыт, предупреждая других. Начало лета ознаменовалось всплеском надувательств на деньги под видом заботы.
Поле деятельности «заботливых» злоумышленников — услуги и ремонт, в том числе человеческого здоровья. Если верить тематическим чатам, у мошенников «с колес» — на ниве такси и автосервисов — жертв больше с каждым днем. О первых уже вышло официальное предупреждение МВД: их аудитория — постоянные клиенты сервисов заказа такси. Цель — похитить аккаунт заказчика и списать средства с привязанной к нему карты. Но сначала злоумышленники внедряются в аккаунт водителя, чтобы видеть данные клиентов, оформляющих заказ. После чего звонят пассажиру от имени такси-сервиса с сообщением «о проблеме с заказом» и заботливо предлагают его переоформить. Для чего, разумеется, жертве предлагается назвать код из смс. Если доверчивый пассажир это делает, преступники получают доступ к его аккаунту с привязанной к нему платежной картой, оформляют несуществующие поездки и списывают деньги под видом службы такси, но на свой счет, надувая таким образом как заказчика, так и официального поставщика услуг такси.
— У меня прямо как в анекдоте «Ваш водитель Умер», — делится москвичка Алена. — Заказала такси, получила сообщение, что ваш водитель с азиатским именем за вами выехал. Следом звонок: мол, извините, но ваш водитель Умер в пути попал в ДТП, давайте переоформим заказ на другую машину. Я даже ничего не заподозрила, сказала им код из сообщения. После чего никто не приехал. А где-то через час с моей карты списались деньги в размере той поездки, которую я планировала. К счастью, мне еще раньше посоветовали не привязывать к такси-сервисам карты, привязанные к основному счету. Так что мошенники завладели счетом, куда я кидаю с зарплаты всего пару тысяч, примерно столько я и трачу в месяц на такси.
Алене, если можно так сказать, повезло. А вот в Алтайском крае и в Приморье, по данным МВД, подобных случаев больше. Иногда мошенники представляются не менеджером сервиса заказа такси, а самим водителем, переживающим, что у него «слетел» из системы ваш заказ и заботливо предлагающим его переоформить. Но кем бы ни представлялись звонящие, главная защита от любого вида их махинаций — ни в коем случае не сообщать им коды из уведомлений любого типа. Также рекомендуется в случае подозрительных звонков прерывать разговор и перезванивать в службу такси самостоятельно и отвязывать от аккаунта в сервисе, если не пользуетесь им регулярно.
Друга «заботливая» схема сегодняшнего дня нацелена на автолюбителей и автомехаников — одним звонят от имени автосервиса, другим от имени клиента. Причина появления нового «развода» — аферистам удалось получить доступ к клиентским базам СТО — станций техобслуживания. Начинается надувательская схема со звонка в автомастерскую от имени владельца машины: так злоумышленники узнают подробности неисправностей, с которыми автолюбитель обращался к мастерам, точную сумму заказа и прочие детали. После чего связываются с реальным клиентом и от имени мастерской сообщают, что для полноценного ремонта его авто пришлось заказать дополнительные запчасти, после чего выставляют счёт. Разумеется, свой, также, как и в случае с таки, единовременно обманывая и заказчика, и представителя услуг. Суммы, перечисленные таким образом на счет мошенников, доходят до полумиллиона рублей. Эксперты отмечают, что отличие «СТО-схемы» — индивидуальный подход и точная информация — марка машины, нюансы ремонта, пожелания заказчика. Больше всего подобных случаев на сегодня в столице, по ряду из них уже возбуждены уголовные дела. Из майских удач преступников: похищение покрышек и дисков стоимостью 510 тыс. рублей, их у хозяина забрал «курьер», прибывший после звонка от лица автосервиса. Другой потерпевший перевёл 99 тыс. руб, думая, что расплачивается с автосервисом, и лишь приехав за авто, узнал, что оно всё ещё в ремонте, а он перечислил средства неизвестно кому. В других случаях граждане, уверенные, что оплачивают выполненные работы и купленные станцией ТО запчасти для их машины, переводили злоумышленникам суммы от 30 до 80 тыс. руб. И лишь приехав за отремонтированным железным конем в автосервис лично, понимали, что их надули. По мнению правоохранителей, активизация «СТО-мошенников» связана с подорожанием услуг автомастерских (на 25−30% за последний год).
— Схема срабатывает на доверии, а доверие на точной информации, — оценивает находку аферистов владелец СТО Владислав. — Автолюбителю, слышащему, что звонящий знает все детали по его машине не хуже, чем он сам, даже в голову не придет его подозревать. Но знайте: добросовестные автосервисы никогда не просят предоплату, она взимается только при получении авто и строго на месте, по кассе, никаких переводов онлайн. И не ленитесь перезвонить напрямую в автосервис, если какой-то звонок якобы от нас показался вам подозрительным. Этот сигнал и нам на пользу: мы вызовем программистов и усилим защиту персональных данных.
— Все описанные схемы основаны как на неуклонном наращивании мастерства самих мошенников в методах социальной инженерии, так и на уязвимостях в существующих системах, — говорят в спецподразделении по борьбе с киберпреступлениями. — Взломанные базы, слитые данные — все это результат оплошности человеческого фактора, будь то низкая защита клиентской базы или недобросовестные сотрудники, продающие данные в Даркнете или мессенджерах. Если вы поняли, что имеете дело со злоумышленниками уже после перевода денежных средств, срочно обращайтесь в банк с просьбой о приостановке транзакции и подавайте заявление в полицию. Новые схемы появляются каждый день, они могут быть нишевыми — с узкой, так сказать, специализацией. Но во всех случаях главная защита — бдительность, как граждан в отношении своих личных данных, так и служащих, работающих с персональными данными и банковскими реквизитами других. Большинство крупных денежных потерь происходит из-за невнимательности к деталям: люди верят мошенникам только потому, что пропускают мимо ушей несостыковки в их «запросах» — странные номера телефонов, неожиданные обстоятельства и пр.
Из самых крупных потерь ушедшего мая — 43 млн руб, отданные мошенникам 91-летним жителем Северной столицы. Но если от мошенников, выдающих себя за добросовестные службы, еще можно защититься, не вступая с ними в переговоры, то от недобросовестных сотрудников внутри системы защититься сложнее. А такое, увы, все чаще случается в сферах, где стремительнее всего растут цены — в тех же автосервисах и в платной медицине. Первые сознательно замалчивают мелкие поломки в автомобиле заказчика, обнаруженные при ТО: финансово автомеханикам намного выгоднее не предотвратить крупную поломку профилактическим ремонтом, а дождаться, когда авто клиента сломается на внушительную сумму.
«Ремонтники» же человеческого здоровья действуют от обратного: сообщают пациенту, что его анализы показывают «неутешительный диагноз», оговариваясь, что дополнительные исследования могут выявить ошибки. А когда испуганный пациент оплатил обследование по второму кругу и оказался здоров, ему уже не до разбирательств, чья там была «ошибка». Он радуется, что буквально «воскрес из небытия», и еще и благодарит своих заботливых опекунов в белых халатах за неравнодушие и верность клятве Гиппократа: равнодушные бы наплевали, а эти перепроверили. Психологи считают, что такие мошенники даже опаснее настоящих, хотя уголовную статью «пришить» им удастся едва ли. Дело в том, что в таких делах как состояние собственного автомобиля и здоровья большинство из нас привыкли доверять профессионалам. А обман со стороны тех, кому доверяешь, рождает не только финансовые потери, но и моральные: обманутые клиенты и пациенты перестают верить кому-либо, не говоря уж о самых впечатлительных, которые за те несколько дней, что разделяют «грозный диагноз» и выявление его ошибочности, способны натворить непоправимое.