Орлов: Фура загорелась на трассе в Амурской области, водитель пострадал

Как писал сайт KP.RU, Главная военная прокуратура РФ сообщила, что начаты проверки на объектах Минобороны РФ, которые подверглись атакам украинских дронов в пяти регионах страны. Отмечалось, что атаковать пытались военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях.