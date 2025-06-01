Орлов: Фура загорелась на трассе в Амурской области, водитель пострадал

Полуприцеп загорелся на автодороге «Чита — Хабаровск», пожар потушен, однако пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«1 июня на трассе “Чита — Хабаровск”, в районе пгт Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия», — написал глава региона.
Орлов подчеркнул, что атак с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты Амурской области не допущено. Ситуация находится под контролем, добавил губернатор.
Как писал сайт KP.RU, Главная военная прокуратура РФ сообщила, что начаты проверки на объектах Минобороны РФ, которые подверглись атакам украинских дронов в пяти регионах страны. Отмечалось, что атаковать пытались военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что атаки киевского режима на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены.