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Шесть пострадавших в ЧП под Брянском находятся в НИИ им. Склифосовского

Двое пострадавших в тяжёлом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Шесть человек, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, были доставлены для лечения в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом заявил заместитель главного врача по ургентной помощи больницы Фархад Навзади в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«В институт Склифосовского были доставлены 5 пациентов каретой скорой помощи и один тяжелый пациент был доставлен санавиацией. На данный момент у нас находятся шесть пациентов, двое в противошоковом зале в тяжелом состоянии, а остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — проинформировал Навзади.

Ранее стало известно, что пострадавшего при ЧП под Брянском 4-летнего ребенка доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.