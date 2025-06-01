Шесть пострадавших в ЧП под Брянском находятся в НИИ им. Склифосовского

Шесть человек, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, были доставлены для лечения в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом заявил заместитель главного врача по ургентной помощи больницы Фархад Навзади в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«В институт Склифосовского были доставлены 5 пациентов каретой скорой помощи и один тяжелый пациент был доставлен санавиацией. На данный момент у нас находятся шесть пациентов, двое в противошоковом зале в тяжелом состоянии, а остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — проинформировал Навзади.
Ранее стало известно, что пострадавшего при ЧП под Брянском 4-летнего ребенка доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.