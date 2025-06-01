Шесть пострадавших в ЧП под Брянском находятся в НИИ им. Склифосовского

Шесть человек, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, были доставлены для лечения в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом заявил заместитель главного врача по ургентной помощи больницы Фархад Навзади в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.