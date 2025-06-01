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Самолет делегации России прибыл в Стамбул

2 июня намечен второй раунд переговоров Москвы и Киева.

Источник: Комсомольская правда

Самолет российской делегации приземлился в Стамбуле. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT.

На кадрах видно, как российский борт заходит на посадку в воздушной гавани Стамбула.

В понедельник, 2 июня, запланирован второй раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию конфликта.

Как писал сайт KP.RU, во воскресенье после обеда RT со ссылкой на собственные источники сообщил, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной.

Также 1 июня глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. Представителей Киева на втором раунде встречи возглавил глава минобороны Рустем Умеров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова российскую делегацию в Стамбуле 2 июня возглавит, как и прежде, помощник президента РФ Владимир Мединский.