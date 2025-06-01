Самолет делегации России прибыл в Стамбул

Самолет российской делегации приземлился в Стамбуле. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT.
На кадрах видно, как российский борт заходит на посадку в воздушной гавани Стамбула.
В понедельник, 2 июня, запланирован второй раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию конфликта.
Как писал сайт KP.RU, во воскресенье после обеда RT со ссылкой на собственные источники сообщил, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной.
Также 1 июня глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. Представителей Киева на втором раунде встречи возглавил глава минобороны Рустем Умеров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова российскую делегацию в Стамбуле 2 июня возглавит, как и прежде, помощник президента РФ Владимир Мединский.