Военкор Коц: Контейнеры с атаковавшими аэродромы БПЛА могли собрать в Челябинске

Контейнеры с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нанесли удары по аэродромам в российских регионах, могли быть собраны в Челябинске. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил военный корреспондент Александр Коц, сделав репост.
— Челябинск, Свердловский тракт 28а. Он сдавался за 350 тысяч рублей. Поэтому и фура в Амурской области была с челябинскими номерами — они оттуда разъезжались, — передает Telegram-канал «Zergulio».
Александр Коц переслал это сообщение в свой Telegram-канал.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик, на данный момент возгорание уже ликвидировали. Также в результате происшествия пострадал водитель фуры. Власти региона не допустили атак украинских войск с использованием дронов на авиабазу «Украинка» и населенные пункты.
В тот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об атаке вражеских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он сообщил, что источником атаки дронов в нем стала фура, которую уже заблокировали. Согласно информации журналистов, сотрудники силовых структур опрашивают водителя грузовика, из которой вылетали украинские дроны.