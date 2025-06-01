Минские школы начнут бороться с буллингом после обращения родителей к Кочановой

Проект с рабочим названием «Школа без обид» начнут реализовывать в Минске, по словам Марины Ильиной, уже «на следующий год» — пока же он разрабатывается. В этом задействованы комитет по образованию и Минский городской институт развития образования. Среди активностей названы как обучение педагогов, так и интерактивные занятия, классные часы для детей.