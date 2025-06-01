Минские школы начнут бороться с буллингом после обращения родителей к Кочановой

Член Совета Республики, председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина рассказала телеканалу СТВ о проекте против буллинга в минских школах.
Так, по словам Ильиной, проект появился после приема граждан главой Совета Республики Натальей Кочановой. На нем родители школьников поделились переживаниями за своего ребенка. «Рассказывали, что в учреждении образования не совсем комфортная обстановка, что так называемый буллинг происходит», — отметила сенатор.
Проект с рабочим названием «Школа без обид» начнут реализовывать в Минске, по словам Марины Ильиной, уже «на следующий год» — пока же он разрабатывается. В этом задействованы комитет по образованию и Минский городской институт развития образования. Среди активностей названы как обучение педагогов, так и интерактивные занятия, классные часы для детей.
— Но здесь очень важно, чтобы каждый ребенок в школе имел человека, которому он доверял. И об этом будет часть воспитательной работы в следующем учебном году, — говорит Марина Ильина.
Тем временем Минобразования утвердило требования к деловому стилю одежды школьников. Кроме того, в госоргане сказали, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах. А еще министерство объяснило проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух с 1 сентября 2025.
Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич назвала вузы, куда нормальный человек не пойдет поступать.
Кроме того, Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси, а министр Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный элемент вступительной кампании.