Появилось видео прилёта делегации РФ в Стамбул для переговоров с Украиной

Инициатива о проведении второго раунда переговоров 2 июня принадлежит России. Они состоятся 2 июня. Москва готова представить меморандум о прекращении огня. Однако Киев настаивает на предварительном получении этого документа, подчёркивая, что для содержательных переговоров необходима четкая повестка. Украина уже передала свои предложения, включая требование полного прекращения огня. Предыдущая встреча 16 мая не привела к соглашению о перемирии, но стороны договорились об обмене 1000 военнопленных.