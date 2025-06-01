Появилось видео прилёта делегации РФ в Стамбул для переговоров с Украиной

Делегация РФ прилетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной. Видео © Life.ru.
В Турции завтра пройдёт второй этап российско-украинских переговоров. Основной темой обсуждения станут проекты соглашений о прекращении огня. Делегации, как и на предыдущей встрече 16 мая, возглавят Владимир Мединский с российской стороны и Рустем Умеров с украинской.
Инициатива о проведении второго раунда переговоров 2 июня принадлежит России. Они состоятся 2 июня. Москва готова представить меморандум о прекращении огня. Однако Киев настаивает на предварительном получении этого документа, подчёркивая, что для содержательных переговоров необходима четкая повестка. Украина уже передала свои предложения, включая требование полного прекращения огня. Предыдущая встреча 16 мая не привела к соглашению о перемирии, но стороны договорились об обмене 1000 военнопленных.