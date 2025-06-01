Живущая на 2500 рублей в месяц Наталья Штурм купила себе трехэтажный дом

«Продукты — одна из значительных статей расходов. А мне мало, что нужно для комфортного состояния: орешки кешью и оздоровительный чай из трав. Алкоголь я не пью больше 20 лет. Да и триллер по телевизору. На такой “диете” я и купила себе дом. По сусекам там и тут я и накопила на дом», — делится собеседница агентства.