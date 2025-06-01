Разгадан секрет древней 321-километровой стены в Монголии

Стена длиной 321 километр в монгольской пустыне Гоби, возведенная в XI-XIII веках н.э., представляла собой способ усиления государственной власти. К такому выводу пришли ученые из Израиля, Монголии и США.
Ученые предположили, что стена была не только барьером и оборонительным валом, но помогала управлять торговлей, миграцией и водоснабжением.
Стена, по мнению археологов, служила предупреждением для кочевников, показывая мощь империи.
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