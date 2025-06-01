Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают

«Ребенку в два месяца мать нужна не больше, чем в два года. И в два года не больше, чем в восемь лет. И в восемь лет не больше, чем в 12 лет, когда уже начинаются подростковые. Ребенку нужна мать всегда. С чего мы взяли, что до двух, до трех только мать, а потом, пожалуйста, нянечки воспитательные в детском саду? Это серьезная дилемма, которую мы должны для себя решить как страна, что важнее. Важнее, чтобы мать проводила все свое время с ребенком или важнее, чтобы наши женщины принимали тоже участие в экономике страны… Ну, тогда мы должны изъять женщин из экономики, у нас людей и так немного, кто у нас будет лечить, кто у нас будет учить, традиционные отрасли, где работают в основном женщины? Или же мы должны просто смириться с тем, что надо построить ясли», — сказала Симоньян.