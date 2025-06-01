Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что огромные демографические меры не работают, как хотелось бы, из-за отсутствия яслей в РФ.
«Мы много говорим о том, что нужно возрождать демографию. Огромное количество усилий для этого предпринимается. Огромные деньги на это тратится государством… И все-таки это не работает так, как хотелось бы. Проблема не только в том и часто не столько в том, что семьям, женщинам одиноким растить детей не на что. Проблема часто в том, что семьям и тем более одиноким женщинам растить детей некогда. А почему это так? Потому что в советское время благословенное были ясли. А теперь их нет», — сказала Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Она пояснила, что в садик ребёнка отдают в два-три года, а если женщина рожает второго, а потом и третьего ребёнка, то «вырвана из жизни на десять лет».
«Ты уже не вернешься ни на какую работу. Ты уже не сделаешь никакую карьеру, ты не реализуешься в своей профессиональной деятельности. Куда девать ребёнка до 2−3 лет? Некуда! Почему-то у нас больше нет яслей, и не поможет никакой материнский капитал, пока эти ясли не появятся», — добавила главред.
Также она возразила людям, которые утверждают, что ребёнку нужна мать в этом возрасте, отметив, что ребенку нужна мать в любом возрасте.
«Ребенку в два месяца мать нужна не больше, чем в два года. И в два года не больше, чем в восемь лет. И в восемь лет не больше, чем в 12 лет, когда уже начинаются подростковые. Ребенку нужна мать всегда. С чего мы взяли, что до двух, до трех только мать, а потом, пожалуйста, нянечки воспитательные в детском саду? Это серьезная дилемма, которую мы должны для себя решить как страна, что важнее. Важнее, чтобы мать проводила все свое время с ребенком или важнее, чтобы наши женщины принимали тоже участие в экономике страны… Ну, тогда мы должны изъять женщин из экономики, у нас людей и так немного, кто у нас будет лечить, кто у нас будет учить, традиционные отрасли, где работают в основном женщины? Или же мы должны просто смириться с тем, что надо построить ясли», — сказала Симоньян.