МЧС: Три вагона и локомотив убрали после крушения в Брянской области

Ночью 1 июня в регионе неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.