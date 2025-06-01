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МЧС: Три вагона и локомотив убрали после крушения в Брянской области

В Брянской области аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна три вагона и локомотив, получившие повреждения в результате обрушения моста. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Брянской области аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна три вагона и локомотив, получившие повреждения в результате обрушения моста. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— С соблюдением требований безопасности специалисты обрушили свисающие части моста, разбирают крупные обломки конструкции и расчищают от них железнодорожного полотна. На месте работают 72 специалиста и 12 единиц техники МЧС России, — говорится в сообщении.

Кроме того, психологи ведомства оказали экстренную помощь 22 госпитализированным пострадавшим, передает Telegram-канал МЧС России.

Ночью 1 июня в регионе неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.

Пассажирка поезда, который потерпел крушение, рассказала, что почувствовала толчок и ушибла голову, также несколько людей упало с верхних полок. Кроме того, согласно словам свидетелей, в одном из перевернувшихся вагонов раздавались крики, а в другом погас свет.