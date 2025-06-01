Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 2 июня

Высаживали огурцы, фасоль и другие культуры, требующие тепла. Первую грядку старались сажать тайно, чтобы защитить посевы от дурного глаза. Первый огурец снимали в уединении — его нельзя было никому показывать или дарить. Землю рыхлили, окучивали, пропалывали сорняки — чтобы не допустить «злой травы» к корням. Также в этот день молились о хорошем урожае, просили у святых защиты полей и грядок.