Уральский след: Склад в Челябинске мог стать местом сборки дронов для атак на аэродромы

Напомним, что сегодня впервые была совершена атака украинских БПЛА на территорию Сибири, целью налёта стала Иркутская область. По подтверждению губернатора региона, объектом нападения являлась воинская часть, которая находится в посёлке Средний. Установлено, что запуск дронов был осуществлён с грузового автомобиля — кадрами делился Life.ru. Аналогичный инцидент ранее произошёл в Мурманской области. Также фуру с БПЛА заметили в Амурской области — она сгорела и взорвалась на трассе.