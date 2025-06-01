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Уральский след: Склад в Челябинске мог стать местом сборки дронов для атак на аэродромы

По информации российских OSINT-исследователей, ВСУ использовали для сборки дронов, которые были задействованы в атаках на Мурманскую и Иркутскую области, склад в Челябинске. Это удалось установить по фотографии БПЛА, которую Life.ru публиковал ранее. Исследователи отметили, что интерьер цеха, где хранились беспилотники, совпадает с описанием складского помещения на Свердловском тракте. Об этом сообщает SHOT.

Данная информация подтверждает, что фуры, с которых осуществлялся запуск дронов в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Иркутской областях, могли иметь номера, зарегистрированные в Челябинске. Именно на Урале могли «упаковываться» контейнеры с дронами на одном из местных складов.

Напомним, что сегодня впервые была совершена атака украинских БПЛА на территорию Сибири, целью налёта стала Иркутская область. По подтверждению губернатора региона, объектом нападения являлась воинская часть, которая находится в посёлке Средний. Установлено, что запуск дронов был осуществлён с грузового автомобиля — кадрами делился Life.ru. Аналогичный инцидент ранее произошёл в Мурманской области. Также фуру с БПЛА заметили в Амурской области — она сгорела и взорвалась на трассе.