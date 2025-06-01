Продавец назвала сладкие сорта белорусской клубники и сказала, как ее выбирать

Продавец Комаровского рынка рассказала ont.by о сладких и «с кислинкой сортах» белорусской клубники, сказав, как ее правильно выбирать.
В целом, цены на белорусскую клубнику на центральном рынке Минска варьируются от 11,90 рубля за килограмм аж до 40! И спрос есть на ягоды в разной ценовой категории. Плюс, с учетом неблагоприятной погоды, продавцы советуют не затягивать с покупкой ягоды.
А вот и ответ на вопрос, как выбрать вкусную клубнику? Так, Зинаида, продавщица ягоды из Брестской области (а представители региона составляют основную массу продавцов в «клубничной» категории), сказала:
— Я вам назову самые вкусные сорта клубники: «Азия», «Румба», «Клери» — сладкие сорта, «Альба» и «Фестивальная» — с кислинкой".
Кроме того, продавец с Комаровки посоветовала, как выбирать вкусную и свежую ягоду.
— Ну все просто: клубника должна быть ароматная, ярко-красная такая, блестящая, и главное — чтобы хвостик зеленый был, значит ягода свежая!
Также, по словам Зинаиды, греческую и белорусскую клубнику можно отличить даже внешне.
— У греческой, например, очень густой хвостик! А еще у белорусской — более яркий аромат и вкус насыщенный.
Кстати, покупатели и продавцы рынка называли в числе вкусных также сорта «Брилла» и «Виктория». Правда, ягоды последнего были выращены не в Беларуси, а в Азербайджане.
Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко сообщил, что Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца, а также объяснил на конкретном примере, можно ли заработать на долларах в Беларуси в 2025 году.