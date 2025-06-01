Сразу четыре человека использовали автоперо Байдена при подписании указов

Сразу четыре сотрудника Белого дома использовали автоперо бывшего президента США Джо Байдена при подписании важных документов. Об этом в воскресенье, 1 июня, рассказал председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер.
— Мы установили личности четырех сотрудников, которые, по нашим данным, брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Байдена волшебным образом появлялась на бумагах, — заявил председатель.
Он добавил, что в текущий момент в конгрессе рассчитывают выяснить, кто наделил этих лиц такими полномочиями. Также Комер сказал, что рассчитывает на показания сотрудников, ответственных за хранение автопера бывшего главы Белого дома, передает телеканал Fox News.
В книге «Это все Байден. Он все нам испортил» журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон сообщили, что администрация Байдена намеренно готовила для него короткие тексты выступлений и при помощи монтажа ускоряла видеозаписи с ним, чтобы скрыть серьезные проблемы со здоровьем у политика.