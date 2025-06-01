Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу четыре человека использовали автоперо Байдена при подписании указов

Сразу четыре сотрудника Белого дома использовали автоперо бывшего президента США Джо Байдена при подписании важных документов. Об этом в воскресенье, 1 июня, рассказал председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер.

Сразу четыре сотрудника Белого дома использовали автоперо бывшего президента США Джо Байдена при подписании важных документов. Об этом в воскресенье, 1 июня, рассказал председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер.

— Мы установили личности четырех сотрудников, которые, по нашим данным, брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Байдена волшебным образом появлялась на бумагах, — заявил председатель.

Он добавил, что в текущий момент в конгрессе рассчитывают выяснить, кто наделил этих лиц такими полномочиями. Также Комер сказал, что рассчитывает на показания сотрудников, ответственных за хранение автопера бывшего главы Белого дома, передает телеканал Fox News.

В книге «Это все Байден. Он все нам испортил» журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон сообщили, что администрация Байдена намеренно готовила для него короткие тексты выступлений и при помощи монтажа ускоряла видеозаписи с ним, чтобы скрыть серьезные проблемы со здоровьем у политика.