Сразу четыре человека использовали автоперо Байдена при подписании указов

В книге «Это все Байден. Он все нам испортил» журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон сообщили, что администрация Байдена намеренно готовила для него короткие тексты выступлений и при помощи монтажа ускоряла видеозаписи с ним, чтобы скрыть серьезные проблемы со здоровьем у политика.