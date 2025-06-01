Симоньян объяснила недейственность демографических мер в России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что огромные демографические меры не работают в стране должным образом из-за отсутствия яслей.
«Мы много говорим о том, что нужно возрождать демографию. Огромное количество усилий для этого предпринимается. Огромные деньги на это тратится государством… И все-таки это не работает так, как хотелось бы», — сказала она.
По ее словам, проблема не только в том, что семьям и одиноким женщинам растить детей не на что. Чаще возникает вопрос, что растить детей некогда, добавила она.
Журналистка напомнила, что в советское время были ясли, а теперь их нет. Не поможет никакой материнский капитал, пока эти ясли не появятся, заключила Симоньян.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции «Итоги года» заявил, что на данный момент государство испытывает сложности с демографией населения, стране не хватает женщин. Сейчас Россия столкнулась с тяжелым испытанием. Согласно статистике, количество женщин детородного возраста, проживающих в РФ, упало сразу на 30%. И данную проблему необходимо решать.