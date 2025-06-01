Посол Ирана в РФ Джалали выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском

«Выражаю соболезнования правительству и народу России, а также семьям погибших в результате обрушения моста в Брянской области, приведшего к сходу поезда с рельсов и гибели и травмам множества пассажиров, особенно детей и женщин», — заявил Джалали на своей странице в социальной сети X*.