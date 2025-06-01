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Посол Ирана в РФ Джалали выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском

Дипломат надеется, что пострадавшие поправятся как можно скорее.

Источник: Аргументы и факты

Посол Ирана в России Казем Джалали выразил официальные соболезнования российскому правительству и народу в связи с трагедией в Брянской области, где произошло обрушение моста.

«Выражаю соболезнования правительству и народу России, а также семьям погибших в результате обрушения моста в Брянской области, приведшего к сходу поезда с рельсов и гибели и травмам множества пассажиров, особенно детей и женщин», — заявил Джалали на своей странице в социальной сети X*.

Кроме того, дипломат выразил надежду на скорое выздоровление для всех пострадавших в результате происшествия.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Его обломки упали на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Трагедия унесла жизни семи человек, ещё более 70 пострадали.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.