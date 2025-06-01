Вышел трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара»

В ходе презентации Tudum, прошедшей ночью в воскресенье, 1 июня, стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер третьего и заключительного сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара».
По сюжету главный герой Сон Ки Хун продолжит борьбу против организаторов жестокой игры на выживание. В видеоролике продемонстрировали новые испытания, которые предстоит пройти персонажу. Кроме того, согласно описанию сезона, Ки Хун столкнется с последствиями предательства и попытается положить конец игре.
Релиз всех эпизодов третьего сезона состоится 27 июня на платформе Netflix, трейлер был опубликован на его YouTube-канале.
В Сети появился первый трейлер мультфильма «Зверополис-2», посвященного новым приключениям лиса Ника Уайльда и крольчихи Джуди Хоппс. Во второй части главные герои начнут расследовать дело о появлении таинственной рептилии в городе, где живут только млекопитающие животные.
27 февраля кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер мультфильма «Шрек-5». В новой части известной мультипликационной франшизы появится подросшая дочь главного героя Фелиция. Официальный релиз мультфильма в кинотеатрах состоится 23 декабря 2026 года.