Вышел трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара»

По сюжету главный герой Сон Ки Хун продолжит борьбу против организаторов жестокой игры на выживание. В видеоролике продемонстрировали новые испытания, которые предстоит пройти персонажу. Кроме того, согласно описанию сезона, Ки Хун столкнется с последствиями предательства и попытается положить конец игре.