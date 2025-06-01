В Челябинской области погибла экс-участница «Дома-2» Кристина Белая

Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» 24-летняя Кристина Белая погибла в результате несчастного случая в своем доме в городе Карталы Челябинской области. Об этом сообщило издание «КП-Челябинск».
В материале отметили, что в соцсетях распространяются сведения, что девушка якобы упала головой вниз, когда вылезала из ванной. Однако, ее близкие просят воздержаться от преждевременных комментариев по поводу смерти Кристины.
По словам подруги погибшей Яны Яхиной, она уже услышала очень много версий, которые очень и очень далеки от правды. С Кристиной произошел несчастный случай, подчеркнула она.
Как писал сайт KP.RU, днем ранее стало известно, что в ходе чемпионата России по ралли «Пушкинские горы» в Псковской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб 41-летний штурман Никита Северюхин. Трагический инцидент случился на четвертом спецучастке. Северюхин был штурманом экипажа под номером 35, а его пилот Константин Тарасов не получил травм. Подробности происшествия не раскрывались.