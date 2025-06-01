В Челябинской области погибла экс-участница «Дома-2» Кристина Белая

Как писал сайт KP.RU, днем ранее стало известно, что в ходе чемпионата России по ралли «Пушкинские горы» в Псковской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб 41-летний штурман Никита Северюхин. Трагический инцидент случился на четвертом спецучастке. Северюхин был штурманом экипажа под номером 35, а его пилот Константин Тарасов не получил травм. Подробности происшествия не раскрывались.