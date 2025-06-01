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В ЦСКА высказались о завершении карьеры Акифеева

Голкипер ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев продолжит выступать за клуб и в сезоне-2025/26, сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Голкипер ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев продолжит выступать за клуб и в сезоне-2025/26, сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Его слова приводит «Чемпионат».

«Точно можно сказать, что Игорь будет играть ещё сезон. А там, как захочет сам, насколько позволит физическое состояние. Слава богу, никаких проблем нет», — заявил Бабаев.

Акинфеев является обладателем многочисленных трофеев, включая шесть титулов чемпиона РПЛ, восемь Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В воскресенье ЦСКА обыграл Ростов в матче за Кубок России. Исход игры решила серия пенальти.