В ЦСКА высказались о завершении карьеры Акифеева

Голкипер ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев продолжит выступать за клуб и в сезоне-2025/26, сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Его слова приводит «Чемпионат».
«Точно можно сказать, что Игорь будет играть ещё сезон. А там, как захочет сам, насколько позволит физическое состояние. Слава богу, никаких проблем нет», — заявил Бабаев.
Акинфеев является обладателем многочисленных трофеев, включая шесть титулов чемпиона РПЛ, восемь Кубков России, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА.
В воскресенье ЦСКА обыграл Ростов в матче за Кубок России. Исход игры решила серия пенальти.