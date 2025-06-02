Спасатели просят жителей Башкирии воздержаться от купания.

1 июня в Башкирии официально стартовал купальный сезон. Однако спасатели просят жителей региона не спешить окунаться в воду.
Но руководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов отметил, что, несмотря на жаркую погоду, водоемы еще не прогрелись в должной степени — температура рек и озер составляет от 16 до 18 градусов.
«Купание в такой воде может закончиться переохлаждением или судорогами, и в таком случае понадобится помощь спасателей и медиков», — отметил Кирилл Первов.
А если купаться все же очень хочется, то следует выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и можно оперативно получить помощь. По состоянию на 1 июня в Башкирии задекларировано 118 пляжей, с местами их размещения можно ознакомится на сайте. Всего в этом году запланировано к открытию 192 официальных пляжа.
Как ранее писал «Башинформ», в Уфе пока открылись только пять зон купания и отдыха.