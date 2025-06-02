Спасатели просят жителей Башкирии воздержаться от купания.

А если купаться все же очень хочется, то следует выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и можно оперативно получить помощь. По состоянию на 1 июня в Башкирии задекларировано 118 пляжей, с местами их размещения можно ознакомится на сайте. Всего в этом году запланировано к открытию 192 официальных пляжа.