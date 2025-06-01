Ученые сделали прорыв в лечении рака мозга

Ученые из Пенсильванского университета (США) разработали новый метод иммунотерапии CAR-T против рака мозга (глиобластомы). Терапия атакует сразу два белка (EGFR и IL13Rα2) в опухолях.
Особенностью этой терапии, описанной в журнале Nature Medicine, является введение модифицированных клеток непосредственно в спинномозговую жидкость, что позволяет повысить эффективность лечения.
В клинических испытаниях на 18 пациентах с рецидивирующей глиобластомой, где средняя выживаемость обычно составляет менее года, новая терапия показала многообещающие результаты.
У 62% пациентов произошло уменьшение размеров опухолей, а 43% (трое из семи) прожили более года. Один из пациентов демонстрирует стабильное состояние уже 16 месяцев. Кроме того, модифицированные клетки сохраняли активность в организме до года после введения.
Побочные эффекты были управляемыми, и ученые планируют дальнейшие исследования, включающие многократное введение клеток, применение метода у пациентов с первичной диагностикой и оптимизацию технологии.
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