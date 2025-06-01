Ученые сделали прорыв в лечении рака мозга

У 62% пациентов произошло уменьшение размеров опухолей, а 43% (трое из семи) прожили более года. Один из пациентов демонстрирует стабильное состояние уже 16 месяцев. Кроме того, модифицированные клетки сохраняли активность в организме до года после введения.