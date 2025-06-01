Эксперт перечислил опасные растения, которые могут привести домашних собак к сильному отравлению

«Собакам может нравиться хруст листьев, мягкость цветков и горьковатый вкус корешков, — говорит ветеринарный врач Элла Сергеева. — Ртом они исследуют окружающий мир. И чем любопытнее собака, тем больше она похожа на младенца — все тянет в рот. Проще всего пустить ее на луг с одуванчиками, и пусть она там резвится. Если она съест слишком много зелени, значит, эта пища сработает как абсорбент и прочистит ее желудок».