Эксперт перечислил опасные растения, которые могут привести домашних собак к сильному отравлению

Опасные для собак растения назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Владельцы животных должны уметь их идентифицировать, чтобы не позволить питомцам попробовать такую зелень на вкус. Иначе хвостики могут попасть в ветеринарную клинику — с отравлением либо сердечной недостаточностью.
Самые опасные — луковичные цветы: тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Если питомец полакомится стеблем или цветком, с ним ничего плохого не случится, но если проглотит луковицу, это чревато отравлением. Также опасны ирисы, особенно их корневище, и ландыши — они ядовиты целиком. Вредна даже вода, в которой стояли эти растения.
«Стоит помимо прочего ограждать собаку от контакта с крокусами, азалиями, колокольчиками, люпинами, лютиками, маками, примулами, рододендронами, цикламенами, — добавляет Голубев. — Навредить могут лилии, пионы, хризантемы, гортензии и сирень».
К безопасным растениям эксперт отнес астры, бархатцы, васильки, календулу, камелии, одуванчики, подсолнухи и розы. Но это не значит, что животному стоит разрешать их есть. Для рациона собаки растения в принципе не требуются. Лучше угощать питомца морковкой, дольками яблок, болгарским перцем, кабачком, можно дать немного клубники.
«Собакам может нравиться хруст листьев, мягкость цветков и горьковатый вкус корешков, — говорит ветеринарный врач Элла Сергеева. — Ртом они исследуют окружающий мир. И чем любопытнее собака, тем больше она похожа на младенца — все тянет в рот. Проще всего пустить ее на луг с одуванчиками, и пусть она там резвится. Если она съест слишком много зелени, значит, эта пища сработает как абсорбент и прочистит ее желудок».
Желание грызть листья, обгладывать стебли и выкапывать корни также может быть связано с дефицитом питания. Внимательный хозяин в таком случае обязательно добавит к обычному обеду собаки немного зеленых овощей — шпината, салата или капусты.