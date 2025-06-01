Бывшая звезда «Дома-2» погибла в результате несчастного случая

«Ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна! Прощание состоится 04.06.2025 в большом ритуальном зале с 11:00 до12:00. Обед будет проходить в кафе Аэлита в 14:00. Спи спокойно наша девочка», — говорится в сообщении на странице «Стена памяти г. Карталы» во «ВКонтакте».
Представители проекта «Дом 2» также отреагировали на смерть девушки, напомнив что всего несколько дней назад та делилась в социальных сетях радостью возвращения в родной город. Смерть наступила 30 мая в результате несчастного случая. По словам близких, Кристина скончалась в ванной комнате: выйдя из ванны, она упала и ударилась головой, что привело к смертельному кровоизлиянию в мозг.
А ранее Life.ru сообщал, как Новгородской области водитель мусоровоза, работавший на кладбище, погиб от удара током. Оказалось мужчина приблизился к линии электропередачи высокого напряжения.