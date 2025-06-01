Бывшая звезда «Дома-2» погибла в результате несчастного случая

Представители проекта «Дом 2» также отреагировали на смерть девушки, напомнив что всего несколько дней назад та делилась в социальных сетях радостью возвращения в родной город. Смерть наступила 30 мая в результате несчастного случая. По словам близких, Кристина скончалась в ванной комнате: выйдя из ванны, она упала и ударилась головой, что привело к смертельному кровоизлиянию в мозг.