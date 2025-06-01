Несколько взрывов прогремели над Ярославлем, отработала система ПВО

Взрывы над Ярославлем. Видео © SHOT.
Жители ярославского района Брагино утверждают, что слышали не менее двух взрывов. По предварительной информации, причиной могла стать работа ПВО. Официальные власти пока не комментировали ситуацию, данных о разрушениях и пострадавших нет.
Кроме того, поступают сообщения от очевидцев о сбоях в работе мобильной связи и интернета в Ярославле.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили более 30 дронов ВСУ над тремя российскими регионами. Как уточнили в Минобороны, 27 вражеских дронов были сбиты над Курской областью, четыре — над Белгородской и два — над Липецкой.