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Несколько взрывов прогремели над Ярославлем, отработала система ПВО

Несколько взрывов прогремели над Ярославлем. Предварительно, сработала система ПВО по украинским БПЛА, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Взрывы над Ярославлем. Видео © SHOT.

Жители ярославского района Брагино утверждают, что слышали не менее двух взрывов. По предварительной информации, причиной могла стать работа ПВО. Официальные власти пока не комментировали ситуацию, данных о разрушениях и пострадавших нет.

Кроме того, поступают сообщения от очевидцев о сбоях в работе мобильной связи и интернета в Ярославле.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили более 30 дронов ВСУ над тремя российскими регионами. Как уточнили в Минобороны, 27 вражеских дронов были сбиты над Курской областью, четыре — над Белгородской и два — над Липецкой.