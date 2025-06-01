Силовики проверяют челябинский склад, который мог быть перевалочной базой для дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины могли использовать для сборки дронов, которые были задействованы в атаках на Мурманскую и Иркутскую области, склад в Челябинске. Исследователи отметили, что интерьер цеха, где хранились беспилотники, совпадает с описанием складского помещения на Свердловском тракте. Именно на Урале могли «упаковываться» контейнеры с БПЛА на одном из местных складов.