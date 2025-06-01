Украинцев с малых лет учат ненависти к русским. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
По её словам, современная украинская реальность строится вокруг идеи воспитания будущих солдат, готовых к противостоянию с РФ. С самых юных лет детей приучают к мысли, что главным врагом является Россия и русское население. В школах активно внедряются спецкурсы о «российской агрессии», организуются кружки и лагеря, часто созданные при участии националистических группировок.
«Детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать», — сказала Колесник-Лавинская.
Она отметила, что на Украине происходит полная подмена понятий детства и воспитания. Многие из тех, кто был взращён в духе ненависти, уже погибли на фронте, что наглядно демонстрирует трагедию и абсурд идеи «идеального солдата ненависти», добавила Колесник-Лавинская.
Ранее польский президент Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни.