Омбудсмен Колесник-Лавинская: украинцев с детства учат ненавидеть Россию

По её словам, современная украинская реальность строится вокруг идеи воспитания будущих солдат, готовых к противостоянию с РФ. С самых юных лет детей приучают к мысли, что главным врагом является Россия и русское население. В школах активно внедряются спецкурсы о «российской агрессии», организуются кружки и лагеря, часто созданные при участии националистических группировок.