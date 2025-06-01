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«Устал хоронить близких»: Цискаридзе откровенно рассказал, почему не создал семью

Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе откровенно рассказал, почему никогда не стремился создать семью и завести детей. По словам 51-летнего танцора, он с юных лет ощущал неприязнь к той огромной ответственности, которую несёт человек, обретая родных и близких.

Источник: Life.ru

«Ответственность во мне вызвала такое отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что ребёнок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — признался он в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Артист добавил, что на его отношение к близким людям повлияли трагические события последних лет. По словам Цискаридзе, череда смертей родных и друзей настолько измотала его, что он просто не может позволить себе эмоционально привязываться к кому-либо. Он отметил, что буквально выгорел от постоянных потерь и не хочет больше нести бремя домашней ответственности.

Ранее сообщалось, что бывшая участница проекта «Дом-2» Кристина Белая погибла в результате несчастного случая у себя дома в Карталах Челябинской области. Ей было 24 года. О смерти девушки стало известно из городского паблика, позднее информацию подтвердили близкие девушки.