«Устал хоронить близких»: Цискаридзе откровенно рассказал, почему не создал семью

Артист добавил, что на его отношение к близким людям повлияли трагические события последних лет. По словам Цискаридзе, череда смертей родных и друзей настолько измотала его, что он просто не может позволить себе эмоционально привязываться к кому-либо. Он отметил, что буквально выгорел от постоянных потерь и не хочет больше нести бремя домашней ответственности.