«Врач разрешил»: Юлия Барановская огорошила неожиданным заявлением о беременности

«Очень хотела бы четвёртого ребёнка. И вот только утром была у врача, сказал: рожайте», — разоткровенничалась Барановская в соцсетях.
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала, что уже прошла медицинскую консультацию и получила добро от специалиста. Звезда отметила, что мечтает о расширении семьи и готова к новому этапу материнства.
Ранее Юлия Барановская рассказала о необычном хобби своих детей — они коллекционируют экзотических животных. В их доме живёт полутораметровый жёлтый питон по кличке Бананчик, который появился в семье в 2023 году. Змея содержится в террариуме в гостиной и, по признанию телеведущей, пугает её своим пристальным взглядом.