«Врач разрешил»: Юлия Барановская огорошила неожиданным заявлением о беременности

Ранее Юлия Барановская рассказала о необычном хобби своих детей — они коллекционируют экзотических животных. В их доме живёт полутораметровый жёлтый питон по кличке Бананчик, который появился в семье в 2023 году. Змея содержится в террариуме в гостиной и, по признанию телеведущей, пугает её своим пристальным взглядом.