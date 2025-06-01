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«Врач разрешил»: Юлия Барановская огорошила неожиданным заявлением о беременности

Телеведущая Юлия Барановская поделилась в социальных сетях желанием увеличить семью и стать мамой в четвёртый раз. По её словам, врач одобрил её решение и не нашёл противопоказаний.

Источник: Life.ru

«Очень хотела бы четвёртого ребёнка. И вот только утром была у врача, сказал: рожайте», — разоткровенничалась Барановская в соцсетях.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала, что уже прошла медицинскую консультацию и получила добро от специалиста. Звезда отметила, что мечтает о расширении семьи и готова к новому этапу материнства.

Ранее Юлия Барановская рассказала о необычном хобби своих детей — они коллекционируют экзотических животных. В их доме живёт полутораметровый жёлтый питон по кличке Бананчик, который появился в семье в 2023 году. Змея содержится в террариуме в гостиной и, по признанию телеведущей, пугает её своим пристальным взглядом.