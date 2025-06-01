Профессор Никитин заявил, что создание зомби-вирусов невозможно

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Разработка зомби-вирусов, которые бы, как в кино, вызывали у зараженных людей разрушение центральной нервной системы, агрессию и желание поедать себе подобных в реальном мире невозможна, так как такой вирус не смог бы жить в человеке «в фоновом режиме» из-за иммунной реакции организма, сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.
Российский ученый, ставший автором более 100 научных публикаций, посвященных вирусологии и разработке вакцин, выступил в воскресенье в Зарядье с лекцией «Зомби-вирусы: миф или реальность?» на площадке фестиваля «Научфест. Человек-наук». Исследователь вместе с юными слушателями разобрал несколько популярных фильмов о зомби-апокалипсисе, выявив черты, характерные для кинематографического образа зомби. Он также назвал реальные вирусы, симптомы и реакции при которых близки к тому, что происходит с героями фильмов ужасов про зомби.
«Создание зомби-вирусов с научной точки зрения невозможно, так как вирус — это то, с чем организм всегда борется. Здесь два исхода: либо иммунная система будет слишком сильно бороться и человек умрет, например, в результате цитокинового шторма, либо организм справится с вирусом и человек выздоровеет», — резюмировал Никитин в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на вопросы по итогам лекции.
Он также отметил, что из существующих в природе патогенов больше всего под описание изображаемых в кино зомби-вирусов подходит возбудитель бешенства.
«Вирус бешенства близок по характеру передачи инфекции (укус), уровню агрессии, отсутствию разума, так как разрушает центральную нервную систему. Однако стоит оговориться насчет укуса: животные не воспринимают действительность адекватно и, возможно, таким образом защищаются. У людей подобной защитной реакции при бешенстве нет — зараженный, конечно, может демонстрировать агрессию, но на окружающих не кидается», — добавил ученый.
Фестиваль «Научфест. Человек-наук», прошедший в Зарядье в День защиты детей, направлен на популяризацию исследовательской сферы и профессии ученого. Помимо исследователей МГУ, отмечающего 270-летие, в нем приняли участие представители ряда российских университетов и научных центров — РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МЭИ, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина, РУДН, МГЛУ, МГТУ «Станкин», НИУ ВШЭ, МАДИ. В программу события вошли экскурсии по пяти научным лабораториям, выставка «Ледниковый период», работа мастерской 3D-моделирования и VR-зоны, мастер-классы по актерскому мастерству и мобильному кинопроизводству, а также музыкальный концерт.