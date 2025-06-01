Профессор Никитин заявил, что создание зомби-вирусов невозможно

Фестиваль «Научфест. Человек-наук», прошедший в Зарядье в День защиты детей, направлен на популяризацию исследовательской сферы и профессии ученого. Помимо исследователей МГУ, отмечающего 270-летие, в нем приняли участие представители ряда российских университетов и научных центров — РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МЭИ, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина, РУДН, МГЛУ, МГТУ «Станкин», НИУ ВШЭ, МАДИ. В программу события вошли экскурсии по пяти научным лабораториям, выставка «Ледниковый период», работа мастерской 3D-моделирования и VR-зоны, мастер-классы по актерскому мастерству и мобильному кинопроизводству, а также музыкальный концерт.