Волгоградский ЦПКиО 2 июня обработают от комаров и мошки

В волгоградском ЦПКиО, а также в парке «Дружба: Волгоград — Баку» утром 2 июня проведут дезинсекционные процедуры и обработают территорию от комаров и мошки. Применяться будут средства, безвредные для человека, собак, птиц, других животных.
Работы будут выполнены в утренние часы специально для обеспечения безопасности посетителей парка и животных. В это время в парке наиболее низкий пешеходный трафик, сообщили в дирекции ЦПКиО. Если будет необходимо, обработку проведут повторно.
В апреле в парках уже проводили акарицидную обработку от клещей.