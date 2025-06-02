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Волгоградский ЦПКиО 2 июня обработают от комаров и мошки

В областной столице для борьбы с гнусом используют современные инсектицидные и микробиологические средства.

В волгоградском ЦПКиО, а также в парке «Дружба: Волгоград — Баку» утром 2 июня проведут дезинсекционные процедуры и обработают территорию от комаров и мошки. Применяться будут средства, безвредные для человека, собак, птиц, других животных.

Работы будут выполнены в утренние часы специально для обеспечения безопасности посетителей парка и животных. В это время в парке наиболее низкий пешеходный трафик, сообщили в дирекции ЦПКиО. Если будет необходимо, обработку проведут повторно.

В апреле в парках уже проводили акарицидную обработку от клещей.