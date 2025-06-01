Зеленский подтвердил, что российские аэродромы атаковала Украина

1 июня Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили теракт с применением FPV-дронов, которые нанесли удары по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, возгорание вскоре было ликвидировано. В результате атак противника российские военнослужащие и мирные жители не пострадали.