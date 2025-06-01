Зеленский подтвердил, что российские аэродромы атаковала Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 июня, подтвердил информацию о том, что Вооруженные силы страны нанесли удары по российским аэродромам. Также он сообщил, что центр подготовки операции находился на территории России.
— Офис нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, — рассказал лидер киевского режима в вечернем обращении.
Он поблагодарил за работу Службу безопасности Украины и ее главу Василия Малюка. Зеленский добавил, что в операции было задействовано 117 беспилотников и украинские агенты, которые находились в трех российских регионах. Накануне атак они якобы покинули страну, передает Газета.ру.
1 июня Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили теракт с применением FPV-дронов, которые нанесли удары по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, возгорание вскоре было ликвидировано. В результате атак противника российские военнослужащие и мирные жители не пострадали.