Минархитектуры и строительства сказало, кто из белорусов может получить кредит на жилье под 1%, 3% и 5% годовых

Заместитель начальника главного управления Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская пояснила в эфире телеканала «Беларусь 1», какие варианты возведения и покупки жилья по господдержке доступны в республике по указу президента № 95. Изменения вступили в силу с 1 июня 2025-го — здесь подробности документа.
«Проценты на сегодняшний день, можно сказать, минимальные. Для многодетных семей это вообще 1% годовых. Льготные кредиты предоставляются на срок до 40 лет», — привела один из вариантов господдержки Инна Пинковская.
По ее словам, для иных подпадающих под льготы категорий граждан речь идет о кредитах под 5% годовых со сроком пользования до 20 лет.
«Для тех семей, которые проживают, работают и строят жилье в населенных пунктах до 20 тысяч человек, ставка по кредиту равняется 3% годовых», — добавила представитель Министерства архитектуры и строительства.
Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко сообщил, что Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца, а также объяснил на конкретном примере, можно ли заработать на долларах в Беларуси в 2025 году.