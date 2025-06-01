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Минархитектуры и строительства сказало, кто из белорусов может получить кредит на жилье под 1%, 3% и 5% годовых

Минстройархитектуры сказало, кто может получить кредит на жилье под 1%, 3% и 5%

Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника главного управления Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская пояснила в эфире телеканала «Беларусь 1», какие варианты возведения и покупки жилья по господдержке доступны в республике по указу президента № 95. Изменения вступили в силу с 1 июня 2025-го — здесь подробности документа.

«Проценты на сегодняшний день, можно сказать, минимальные. Для многодетных семей это вообще 1% годовых. Льготные кредиты предоставляются на срок до 40 лет», — привела один из вариантов господдержки Инна Пинковская.

По ее словам, для иных подпадающих под льготы категорий граждан речь идет о кредитах под 5% годовых со сроком пользования до 20 лет.

«Для тех семей, которые проживают, работают и строят жилье в населенных пунктах до 20 тысяч человек, ставка по кредиту равняется 3% годовых», — добавила представитель Министерства архитектуры и строительства.

Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко сообщил, что Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца, а также объяснил на конкретном примере, можно ли заработать на долларах в Беларуси в 2025 году.