Минобороны сообщило о ликвидации 53 дронов над регионами России

В тот же день Минобороны доложило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов. В частности, противник атаковал аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары уже ликвидировали. В результате атак украинских дронов военнослужащие и мирные жители не пострадали.