Минобороны сообщило о ликвидации 53 дронов над регионами России

В период с 20:10 по 21:45 1 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Курской области, 14 БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Орловской области, — передает Telegram-канал российского оборонного ведомства.
Ранее в нем сообщили, что с 08:20 до 19:00 российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника в небе над Курской, Белгородской и Липецкой областями.
В тот же день Минобороны доложило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов. В частности, противник атаковал аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары уже ликвидировали. В результате атак украинских дронов военнослужащие и мирные жители не пострадали.