Минобразования: выпускники девятых классов с низкими баллами не должны возвращаться в школы

Она напомнила, что для желающих поступить в учреждения, дающие среднее специальное образование (а это порядка 39 тысяч человек, из которых почти 30 тысяч — бюджетники), сроки приемной кампании с 18 июля по 18 августа. А вот приемная кампания в учреждения профессионально-технического образования начнется с 15 июня, но документы можно подать до 23 августа. При этом у целевиков будет отдельный конкурс документов. Ожидается, что порядка 28 тысяч человек поступят на уровень профессионально-технического образования.