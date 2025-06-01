Минобразования: выпускники девятых классов с низкими баллами не должны возвращаться в школы

Министерства образования обозначило отношение к дальнейшему обучению в школах выпускников девятых классов с низкими баллами. Об этом БелТА рассказала замначальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования госоргана Александра Петрова.
Она напомнила, что для желающих поступить в учреждения, дающие среднее специальное образование (а это порядка 39 тысяч человек, из которых почти 30 тысяч — бюджетники), сроки приемной кампании с 18 июля по 18 августа. А вот приемная кампания в учреждения профессионально-технического образования начнется с 15 июня, но документы можно подать до 23 августа. При этом у целевиков будет отдельный конкурс документов. Ожидается, что порядка 28 тысяч человек поступят на уровень профессионально-технического образования.
«Но по опыту прошлого года, — добавила Александра Петрова, — мы почти на 1,5 тысячи увеличили цифры приема — планировали 26,8 тысячи, а набрали 28,2 тысячи. Абитуриент, который приходит в колледж и вдруг видит, что по конкурсу он не проходит на уровень профессионально-технического образования, должен заявить о своих намерениях получить эту профессию и держать руку на пульсе. Возможно, до 22 августа цифры на эту востребованную специальность будут увеличены, и мы будем стараться принять всех».
Также БелТА приводит следующие слова Петровой:
«У Министерства образования есть четкая позиция о том, что выпускники девятых классов с низкими баллами не должны возвращаться в учреждения общего среднего образования».
Тем временем Минобразования утвердило требования к деловому стилю одежды школьников. Кроме того, в госоргане сказали, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах. А еще министерство объяснило проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух с 1 сентября 2025.
Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич назвала вузы, куда нормальный человек не пойдет поступать.
Кроме того, Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси, а министр Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный элемент вступительной кампании.