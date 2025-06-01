Москва представит систему цифрового контроля за стройотходами

«Около 4,5 миллиона рейсов зарегистрировано в системе за время ее функционирования. В ней обязаны работать все участники — компании, осуществляющие строительство, снос, реконструкцию или благоустройство территорий, перевозчики строительных отходов и специализированные объекты их утилизации. Это позволяет не просто контролировать процесс, но и делать его прозрачным. За 2024 год более 34 миллионов тонн строительных отходов перемещено под цифровым контролем, с начала 2025 года — около 11,5 миллиона тонн ОССиГ, из них 10,2 миллиона — отходы грунтов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.