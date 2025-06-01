Москва представит систему цифрового контроля за стройотходами

В рамках предстоящей в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) будет представлен алгоритм действующей в Москве системы цифрового контроля обращения с отходами строительства. Также на мероприятии расскажут о результатах работы этой системы за прошедший год, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В настоящее время в единой городской системе уже зарегистрированы свыше 3,8 тыс. компаний и предпринимателей. В частности, речь идет о строительных и перерабатывающих предприятиях, а также о перевозчиках.
Каждый год на стройплощадках столицы в среднем образуется свыше 37 млн. тонн отходов строительства и сноса, отметил Овчинский. На сегодняшний день система цифрового контроля позволяет отслеживать и контролировать перемещение стройотходов.
«Около 4,5 миллиона рейсов зарегистрировано в системе за время ее функционирования. В ней обязаны работать все участники — компании, осуществляющие строительство, снос, реконструкцию или благоустройство территорий, перевозчики строительных отходов и специализированные объекты их утилизации. Это позволяет не просто контролировать процесс, но и делать его прозрачным. За 2024 год более 34 миллионов тонн строительных отходов перемещено под цифровым контролем, с начала 2025 года — около 11,5 миллиона тонн ОССиГ, из них 10,2 миллиона — отходы грунтов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Для цифрового контроля применяется система АИС «ОССиГ», которую координирует Департамент градостроительной политики Москвы. В свою очередь Департамент информационных технологий столицы развивает и модернизирует систему.
Весь процесс транспортировки отходов регулируется через мобильное приложение. На каждой стройке ответственный сотрудник делает фото самосвала со стройотходами и указывает пункт назначения. Затем система проводит анализ данных с применением ИИ. Если все требования выполнены, то разрешается начать рейс.
За движением самосвалов следят спутниковые системы. На предприятиях по переработке автомобильные весы и камеры с функцией распознавания государственного регистрационного знака фиксируют параметры каждого груза.
«Особое внимание уделяется финансовой дисциплине. Городские организации могут оплачивать услуги по вывозу отходов исключительно на основании данных системы, в которой содержится информация о рейсах, выполненных с соблюдением установленных правил. Без соблюдения Порядка обращения с отходами строительства получить от города оплату не получится, а за нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Нарушения выявляются в автоматическом режиме дорожными камерами с использованием искусственного интеллекта и данных из АИС “ОССиГ”, — уточняет пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Благодаря системе цифрового контроля город эффективно отслеживает и предотвращает возникновение несанкционированных свалок. Также она позволяет придерживаться дисциплинированных принципов взаимодействия участников строительной сферы, помогает развивать рынок вторичных ресурсов, вовлеченных в хозоборот и сокращает число нарушений в области охраны окружающей среды.