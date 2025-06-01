Кадыров поделился мечтой о будущем республики

ГРОЗНЫЙ, 1 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей мечте относительно будущего республики, в том числе свести на ноль безработицу и чтобы молодежь получала как светское, так и религиозное образование.
«Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике, чтобы люди занимались своим делом, работали, учились, воспитывали детей. Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в регионе и дальше будут создавать комфортные условия для всех.
«Благо, для этого у нас есть возможности и желание трудиться круглые сутки. Мы сделаем всё от нас зависящее в этом направлении», — отметил глава Чечни.