Как не переплатить за ЖКХ летом: сезонные нормы, как проверить расчеты

В первую очередь стоит обратить внимание на начисления за горячую воду, особенно если она не оплачивается по счетчику. Летом ее расход должен быть значительно ниже, чем зимой, поскольку она не используется для отопления. Также важно проверить графу «отопление» — в теплое время года она должна быть нулевой или минимальной.