ТАСС: РФ не будет раскрывать содержание проекта меморандума по Украине

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ему знакомы публикации о возможных условиях, предложенных Украиной в её меморандуме. При этом он уточнил, что детали российской позиции станут известны в понедельник. При этом Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах в Стамбуле украинскую делегацию снова будет возглавлять Рустем Умеров.