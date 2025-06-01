ТАСС: РФ не будет раскрывать содержание проекта меморандума по Украине

Россия не планирует раскрывать свой проект меморандума по урегулированию на Украине. Об этом сообщил источник ТАСС, реагируя на публикации СМИ, где, как утверждается, изложены условия Киева.
«Нет, завтра будет передача и обсуждение», — поделился источник.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ему знакомы публикации о возможных условиях, предложенных Украиной в её меморандуме. При этом он уточнил, что детали российской позиции станут известны в понедельник. При этом Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах в Стамбуле украинскую делегацию снова будет возглавлять Рустем Умеров.
Напомним, что накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что сейчас меморандум Москвы находится у уполномоченных представителей РФ в переговорной группе. При этом Мирошник подчеркнул, что на основе документа Россия будет строить диалог и искать компромиссы.