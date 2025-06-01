Белорусский академик сказал, как распознать аппендицит

В частности, специалист отметил, что обычно человек чувствует ноющую, постоянную и нарастающую боль в верхних отделах живота. Затем это ощущение опускается в правую подвздошную область. Как говорит Станислав Третьяк, боль усиливается при движении и попытке лечь на левый бок.