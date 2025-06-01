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Белорусский академик сказал, как распознать аппендицит

Белорусский академик назвал о приметах, указывающих на начало острого аппендицита.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий кафедрой хирургических болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки Белгосмедуниверситета, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Станислав Третьяк сказал «Народной газете», как распознать начало острого аппендицита.

В частности, специалист отметил, что обычно человек чувствует ноющую, постоянную и нарастающую боль в верхних отделах живота. Затем это ощущение опускается в правую подвздошную область. Как говорит Станислав Третьяк, боль усиливается при движении и попытке лечь на левый бок.

При прогрессировании воспалительного процесса у пациента будет слабость с ознобом, тахикардией. Не исключено как повышение температуры, так и однократная рвота.

Вместе с тем специалист отметил: такие же симптомы сопровождают ряд заболеваний почек и кишечника. Поэтому для подтверждения диагноза у пациента берут анализы крови, выполняют УЗИ брюшной полости, а порой и проводят компьютерную томографию.

Станислав Третьяк предупредил, что от гнойного воспаления брюшины (перитонита), осложнения аппендицита, умирает до 0,5% больных. А в целом заболеваемость аппендицитом в последнее время возросла в два — три раза.

Тем временем белорусский хирург онколог назвал длительные симптомы опухолей головы и шеи.

Минтруда же сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.