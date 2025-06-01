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Госсекретарь США накануне переговоров в Стамбуле созвонился с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с подрывами ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Об этом заявили в МИД России.

Срочная новость Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с подрывами ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Об этом заявили в МИД России.