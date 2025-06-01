Рубио выразил Лаврову соболезнования после ЧП в Брянской и Курской областях

Как следует из сообщения МИД РФ, государственный секретарь США Марко Рубио выразил соболезнования главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову в связи с гибелью людей при подрывах на железных дорогах в Брянской и Курской областях.
«Госсекретарь США М. Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — следует из сообщения ведомства.
KP.RU собрал последние новости о крушении поезда под Брянском. Позднее генпрокурор России Игорь Краснов поручил коллегам из Курской и Брянской области оказать помощь пострадавшим из-за ЧП.