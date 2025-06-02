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В Волгограде 2 июня временно отключат свет в трех районах

Подачу ресурса в жилые дома ограничат в связи с проведением профилактических работ на электросетях.

По информации ресурсоснабжающей компании, новая рабочая неделя в Волгограде начнется с планового отключения электроснабжения. В понедельник, 2 июня, электрики на несколько часов обесточат дома в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах.

Причина массовых отключений света — проведение профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства. Когда все запланированные мероприятия будут завершены, электричество вернут в полном объеме.

Здесь можно ознакомиться с полным перечнем адресов, где в Волгограде будут обесточены здания 2 июня.