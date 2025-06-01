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В Воронеже работает система противовоздушной обороны

В Воронеже вечером зафиксирована работа системы противовоздушной обороны. ПВО сбивает украинские беспилотники, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Видео © SHOT.

По словам очевидцев, около 23:00 в Северном районе города были слышны не менее трёх громких взрывов. Вспышки были яркими, грохот вызвал срабатывание автомобильных сигнализаций и вибрацию оконных стёкол.

Предположительно, БПЛА летели со стороны села Латное. Официальной информации от властей на данный момент не поступало.

Ранее в Ярославле были слышны несколько взрывов. По предварительным данным, причиной могла стать работа системы ПВО по украинским БПЛА. Жители утверждают, что слышали не менее двух взрывов. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет. Поступали сообщения о сбоях в работе мобильной связи и интернета.