В Воронеже работает система противовоздушной обороны

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По словам очевидцев, около 23:00 в Северном районе города были слышны не менее трёх громких взрывов. Вспышки были яркими, грохот вызвал срабатывание автомобильных сигнализаций и вибрацию оконных стёкол.
Предположительно, БПЛА летели со стороны села Латное. Официальной информации от властей на данный момент не поступало.
Ранее в Ярославле были слышны несколько взрывов. По предварительным данным, причиной могла стать работа системы ПВО по украинским БПЛА. Жители утверждают, что слышали не менее двух взрывов. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет. Поступали сообщения о сбоях в работе мобильной связи и интернета.