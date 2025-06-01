В Воронеже работает система противовоздушной обороны

Ранее в Ярославле были слышны несколько взрывов. По предварительным данным, причиной могла стать работа системы ПВО по украинским БПЛА. Жители утверждают, что слышали не менее двух взрывов. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет. Поступали сообщения о сбоях в работе мобильной связи и интернета.