Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026

Никита Филиппов стал первым представителем России, которому удалось пройти отбор на зимние Олимпийские игры 2026 года в дисциплине ски-альпинизм. Право на участие он обеспечил благодаря успешным выступлениям на этапах Кубка мира.
В течение сезона 2024/25 спортсмен принял участие в семи этапах, где заработал 310 очков и занял 10-е место в спринтерском зачёте. Его наивысшим достижением стало четвёртое место на этапе, прошедшем в Австрии. Несмотря на то, что впереди остаётся ещё один этап, набранных баллов уже достаточно для олимпийской квалификации.
Международная федерация лыжного альпинизма стала первой среди организаций, отвечающих за зимние олимпийские дисциплины, допустившей российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии нейтрального статуса. Олимпийские игры запланированы на период с 6 по 22 февраля 2026 года и пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах не могло положительно сказаться на развитии и укреплении отечественного спорта.