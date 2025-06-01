Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026

В течение сезона 2024/25 спортсмен принял участие в семи этапах, где заработал 310 очков и занял 10-е место в спринтерском зачёте. Его наивысшим достижением стало четвёртое место на этапе, прошедшем в Австрии. Несмотря на то, что впереди остаётся ещё один этап, набранных баллов уже достаточно для олимпийской квалификации.